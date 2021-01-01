Главная > Сравнение ноутбуков > Alienware m15 R5: характеристики и тесты

Dell Alienware m15 R5

Dell Alienware m15 R5
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~69.1%
  • Размеры: 356.2 x 272.5 x 12-19.2 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука

Обзор

Оценка основных показателей Alienware m15 R5 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
96
Производительность в играх
76
Экран
55
Автономность
88
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
81
Оценка NanoReview
75

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Alienware m15 R5

Корпус

Вес 2.42 кг
Ширина 356.2 мм
Высота 272.5 мм
Толщина 12-19.2 мм
Площадь 971 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69.1%
Боковые рамки 5.4 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 360 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 240 Вт

Звук

Формат звука 2.2
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1426
Geekbench 5 (многоядерный)
7324

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell Alienware m15 R5 и Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
2. Dell Alienware m15 R5 и m15 R3
3. Dell Alienware m15 R5 и m17 R4
4. Dell Alienware m15 R5 и m15 R4
5. Dell Alienware m15 R5 и MSI GP66 Leopard
6. Dell Alienware m15 R5 и ASUS ROG Strix Scar 17 G733
7. Dell Alienware m15 R5 и ASUS ROG Strix Scar 15 G533
8. Dell Alienware m15 R5 и Acer Predator Triton 300 SE
9. Dell Alienware m15 R5 и Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
10. Dell Alienware m15 R5 и ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях