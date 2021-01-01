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Dell Alienware m15 R6

Dell Alienware m15 R6
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~69.1%
  • Размеры: 356.2 x 272.5 x 12-19.2 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Alienware m15 R6 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
86
Производительность в играх
58
Экран
58
Автономность
86
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
75
Оценка NanoReview
67

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Alienware m15 R6

Корпус

Вес 2.76 кг
Ширина 356.2 мм
Высота 272.5 мм
Толщина 12-19.2 мм
Площадь 971 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69.1%
Боковые рамки 5.4 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1
Цветовой охват sRGB 100%
Охват DCI-P3 99%
Время отклика 19 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1382
Geekbench 5 (многоядерный)
4909
Cinebench R20 (многоядерный)
3725

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 735-1463 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц
FLOPS 5.299 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
5.299 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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9. Dell Alienware m15 R6 против m15 R5
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