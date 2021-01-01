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Dell Alienware m17 R3

Dell Alienware m17 R3
  • Дата выхода: Сентябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~70.1%
  • Размеры: 399.8 x 294.2 x 22 мм
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Экран:
Батарея:
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Alienware m17 R3 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
84
Производительность в играх
88
Экран
51
Автономность
64
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
62
Оценка NanoReview
70

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Alienware m17 R3

Корпус

Вес 2.5 кг
Ширина 399.8 мм
Высота 294.2 мм
Толщина 22 мм
Площадь 1176 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.1%
Боковые рамки 8.4 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 2
Скорость куллера 5000 об/мин

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 600:1
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 9 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Время полной зарядки 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.2
Мощность динамиков 2x5W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.1
USB-A 3x USB 3.1
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.7 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1203
Geekbench 5 (многоядерный)
5599
Cinebench R20 (одноядерный)
484
Cinebench R20 (многоядерный)
2732

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 1375 МГц
Boost частота GPU 1645 МГц
FLOPS 4.632 терафлопс
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 14000 МГц)
Шейдерных блоков 1408
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 2666 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 3
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

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