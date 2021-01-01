Dell Alienware m17 R4
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~70%
- Размеры: 399.8 x 294.6 x 16.9-22 мм
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Обзор
Производительность системы
95
Производительность в играх
100
Экран
51
Автономность
84
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
73
Оценка NanoReview
78
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Alienware m17 R4
Корпус
|Вес
|2.5 кг
|Ширина
|399.8 мм
|Высота
|294.6 мм
|Толщина
|16.9-22 мм
|Площадь
|1178 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~70%
|Боковые рамки
|8.4 мм
|Цвета
|Белый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Время отклика
|7 мс
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
Звук
|Формат звука
|2.2
|Мощность динамиков
|2x4W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Размер
|10.4 x 7.8 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|14 нм
Бенчмарки
Cinebench R20 (одноядерный)
499
Cinebench R20 (многоядерный)
3457
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|780-1215 МГц
|Boost частота GPU
|1290-1620 МГц
|FLOPS
|15.97 терафлопс
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|Частота памяти
|1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
|Шейдерных блоков
|5120
|Поддержка DirectX
|12
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|3
|NVMe
|Да