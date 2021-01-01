Главная > Сравнение ноутбуков > Alienware m17 R4: характеристики и тесты

Dell Alienware m17 R4

Dell Alienware m17 R4
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~70%
  • Размеры: 399.8 x 294.6 x 16.9-22 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Alienware m17 R4 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
95
Производительность в играх
100
Экран
51
Автономность
84
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
73
Оценка NanoReview
78

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Alienware m17 R4

Корпус

Вес 2.5 кг
Ширина 399.8 мм
Высота 294.6 мм
Толщина 16.9-22 мм
Площадь 1178 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70%
Боковые рамки 8.4 мм
Цвета Белый, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 7 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади

Звук

Формат звука 2.2
Мощность динамиков 2x4W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.4 x 7.8 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Cinebench R20 (одноядерный)
499
Cinebench R20 (многоядерный)
3457

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 780-1215 МГц
Boost частота GPU 1290-1620 МГц
FLOPS 15.97 терафлопс
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Частота памяти 1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 5120
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 2933 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 3
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Alienware m17 R4 и MacBook Pro 16 (2019)
2. Alienware m17 R4 и XPS 17 9700
3. Alienware m17 R4 и Blade Pro 17 (2021)
4. Alienware m17 R4 и Alienware m17 R3
5. Alienware m17 R4 и Alienware m15 R4

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях