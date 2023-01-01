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Dell Alienware m18

Dell Alienware m18
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~71.6%
  • Размеры: 410.3 x 319.9 x 24.1-26.7 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Alienware m18 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
84
Производительность в играх
58
Экран
49
Автономность
66
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
39
Оценка NanoReview
62

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Alienware m18

Корпус

Размеры 410.3 x 319.9 x 24.1-26.7 мм
Площадь 1313 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.6%
Боковые рамки 11.3 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 4

Дисплей

Диагональ 18 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 480 Гц
Плотность пикселей 126 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 300 / 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E)
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1971
Geekbench 5 (многоядерный)
15503
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 115 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 8.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
8.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 4
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.8 мм
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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