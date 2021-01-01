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Dell Alienware x15 R1

Dell Alienware x15 R1
  • Дата выхода: Июнь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~67.3%
  • Размеры: 359.7 x 277.2 x 16.3 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Alienware x15 R1 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
98
Производительность в играх
79
Экран
55
Автономность
87
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
78
Оценка NanoReview
74

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Alienware x15 R1

Корпус

Вес 2.27 кг
Ширина 359.7 мм
Высота 277.2 мм
Толщина 16.3 мм
Площадь 997 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.3%
Боковые рамки 7.2 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 4

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 19 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1547
Geekbench 5 (многоядерный)
8805
Cinebench R20 (одноядерный)
574
Cinebench R20 (многоядерный)
4824

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x4W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.8 см
Windows Precision Да

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