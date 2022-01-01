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Dell Alienware x15 R2

Dell Alienware x15 R2
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~67.3%
  • Размеры: 359.7 x 277.3 x 12.5-15.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Alienware x15 R2 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
90
Производительность в играх
75
Экран
51
Автономность
66
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
71

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Alienware x15 R2

Корпус

Вес 2.34 кг
Размеры 359.7 x 277.3 x 12.5-15.9 мм
Площадь 997 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.3%
Боковые рамки 7.2 мм
Цвета Белый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 19 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 14
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1768
Geekbench 5 (многоядерный)
11706
Cinebench R23 (одноядерный)
1821
Cinebench R23 (многоядерный)
17986

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281
Формат звука 2.2
Мощность динамиков 4x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell Alienware x15 R2 и x15 R1
2. Dell Alienware x15 R2 и MSI Stealth GS66 (2022)
3. Dell Alienware x15 R2 и MSI Raider GE66 (2022)
4. Dell Alienware x15 R2 и MSI Vector GP66
5. Dell Alienware x15 R2 и x17 R2

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