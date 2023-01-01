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Dell Alienware X16

Dell Alienware X16
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~70.2%
  • Размеры: 364.74 x 289.81 x 18.57 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Alienware X16 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
77
Производительность в играх
69
Экран
52
Автономность
66
Коммуникации
91
Корпус и дизайн
62
Оценка NanoReview
68

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Alienware X16

Корпус

Вес 2.72 кг
Размеры 364.74 x 289.81 x 18.57 мм
Площадь 1057 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.2%
Боковые рамки 10.1 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 4

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 480 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 240 / 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц
Ядер 10 (6P + 4E)
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1796
Geekbench 5 (многоядерный)
10623
Cinebench R23 (одноядерный)
1847
Cinebench R23 (многоядерный)
16443
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 6000 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.4
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.8 мм
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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