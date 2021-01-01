Dell Alienware x17 R1
- Дата выхода: Июнь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~69%
- Размеры: 399.2 x 299.4 x 20.9-21.4 мм
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Обзор
Производительность системы
98
Производительность в играх
79
Экран
52
Автономность
87
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
56
Оценка NanoReview
73
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Alienware x17 R1
Корпус
|Вес
|3.02 кг
|Ширина
|399.2 мм
|Высота
|299.4 мм
|Толщина
|20.9-21.4 мм
|Площадь
|1195 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~69%
|Боковые рамки
|8.1 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Количество куллеров
|4
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Время отклика
|1 мс
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|240 / 330 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1639
Geekbench 5 (многоядерный)
9463
Cinebench R20 (одноядерный)
602
Cinebench R20 (многоядерный)
5063
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|816-1387 МГц
|Boost частота GPU
|1283-1703 МГц
|FLOPS
|10.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|Скорость памяти
|~12-14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
10.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x4W
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|Размер
|10.5 x 8.0 см
|Windows Precision
|Да