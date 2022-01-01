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Dell Alienware x17 R2

Dell Alienware x17 R2
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~69%
  • Размеры: 399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Alienware x17 R2 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
97
Производительность в играх
79
Экран
49
Автономность
65
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
68
Оценка NanoReview
72

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Alienware x17 R2

Корпус

Вес 3.02 кг
Размеры 399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм
Площадь 1196 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69%
Боковые рамки 8.1 мм
Цвета Белый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 240 / 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 14
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1816
Geekbench 5 (многоядерный)
12211
Cinebench R23 (одноядерный)
1849
Cinebench R23 (многоядерный)
18494

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281
Формат звука 2.2
Мощность динамиков 4x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.8 мм
Тачпад
Размер 11.2 x 6.6 см
Windows Precision Да

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