Главная > Сравнение ноутбуков > G15 5525: характеристики и тесты

Dell G15 5525

Dell G15 5525
  • Дата выхода: Апрель 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~69%
  • Размеры: 357.3 x 272.11 x 26.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей G15 5525 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
71
Производительность в играх
54
Экран
51
Автономность
57
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
53
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell G15 5525

Корпус

Вес 2.52 кг
Размеры 357.3 x 272.11 x 26.9 мм
Площадь 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69%
Боковые рамки 6 мм
Цвета Серий, Зеленый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 180 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1572
Geekbench 5 (многоядерный)
8562

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. G15 5525 и ROG Strix G15 G513 (2022)
2. G15 5525 и Alienware m15 R7
3. G15 5525 и TUF Gaming F15 (2022)
4. G15 5525 и TUF Dash F15 (2022)
5. G15 5525 и Legion 5i 15" Gen 7
6. G15 5525 и XPS 15 9520 (2022)
7. G15 5525 и G15 5520 (2022)
8. G15 5525 и Alienware m17 R5 Ryzen Edition
9. G15 5525 и Nitro 5 AN515-58

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры