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Dell G16 7630 (2023)

Dell G16 7630 (2023)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~72%
  • Размеры: 356.98 x 288.7 x 25.65 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей G16 7630 (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
77
Производительность в играх
51
Экран
63
Автономность
52
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
51
Оценка NanoReview
59

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell G16 7630 (2023)

Корпус

Вес 2.73 кг
Размеры 356.98 x 288.7 x 25.65 мм
Площадь 1031 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72%
Боковые рамки 6.2 мм
Цвета Белый, Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 880 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 10 (6P + 4E)
Потоков 16
L3-кэш 20 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1922
Geekbench 5 (многоядерный)
13311
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Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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