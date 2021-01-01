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Dell G5 15 5500

Dell G5 15 5500
  • Дата выхода: Май 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~72.3%
  • Размеры: 365.5 x 254 x 24.5 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей G5 15 5500 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
72
Производительность в играх
66
Экран
53
Автономность
61
Коммуникации
62
Корпус и дизайн
59
Оценка NanoReview
60

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell G5 15 5500

Корпус

Вес 2.34 кг
Ширина 365.5 мм
Высота 254 мм
Толщина 24.5 мм
Площадь 928 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.3%
Боковые рамки 10.1 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 50 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1502:1
Цветовой охват sRGB 55.2%
Охват Adobe RGB 37.9%
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Время полной зарядки 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.7 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1133
Geekbench 5 (многоядерный)
4030
Cinebench R20 (одноядерный)
450
Cinebench R20 (многоядерный)
2118

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1350 МГц
Boost частота GPU 1485 МГц
FLOPS 3.041 терафлопс
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1024
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 2933 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

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