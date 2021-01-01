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Dell G5 15 5510

Dell G5 15 5510
  • Дата выхода: Апрель 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~68.9%
  • Размеры: 357.2 x 272.8 x 24.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей G5 15 5510 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
64
Производительность в играх
46
Экран
53
Автономность
64
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
56
Оценка NanoReview
55

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell G5 15 5510

Корпус

Вес 2.44 кг
Ширина 357.2 мм
Высота 272.8 мм
Толщина 24.9 мм
Площадь 974 см2
Соотношение экрана к корпусу ~68.9%
Боковые рамки 5.9 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 180 / 240 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1078
Geekbench 5 (многоядерный)
3595

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1380 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1024
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 2933 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

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