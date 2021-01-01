Главная > Сравнение ноутбуков > Inspiron 13 5310: характеристики и тесты

Dell Inspiron 13 5310

Dell Inspiron 13 5310
  • Дата выхода: Апрель 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.3%
  • Размеры: 296.7 x 210 x 13.9-15.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 13 5310 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
63
Производительность в играх
41
Экран
35
Автономность
64
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
99
Оценка NanoReview
53

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 13 5310

Корпус

Вес 1.26 кг
Ширина 296.7 мм
Высота 210 мм
Толщина 13.9-15.9 мм
Площадь 623 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.3%
Боковые рамки 5.1 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В
Время полной зарядки 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.7 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1067
Geekbench 5 (многоядерный)
3725

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 896
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 4267 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0
USB-A 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell Inspiron 13 5310 и XPS 13 9310
2. Dell Inspiron 13 5310 и Inspiron 13 7306
3. Dell Inspiron 13 5310 и Inspiron 14 7400
4. Dell Inspiron 13 5310 и XPS 13 9305
5. Dell Inspiron 13 5310 и HP ENVY x360 13 (2021)
6. Dell Inspiron 13 5310 и HP Spectre x360 13 (2021)
7. Dell Inspiron 13 5310 и Apple MacBook Air (Intel, 2020)
8. Dell Inspiron 13 5310 и Apple Macbook Air (M1, 2020)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях