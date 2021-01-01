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Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)

Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
  • Дата выхода: Январь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~74.7%
  • Размеры: 324.3 x 222.9 x 17-18.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Графика:
-
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 14 5406 (2-in-1) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
61
Производительность в играх
17
Экран
24
Автономность
58
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
85
Оценка NanoReview
43

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.72 кг
Ширина 324.3 мм
Высота 222.9 мм
Толщина 17-18.9 мм
Площадь 723 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.7%
Боковые рамки 7.2 мм
Цвета Серебристый, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 400:1
Цветовой охват sRGB 50%
Время отклика 16 мс
Максимальная яркость
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Время полной зарядки 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 7.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1252
Geekbench 5 (многоядерный)
2489

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Тип памяти System Shared
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) или Razer Blade Stealth 13 (2020)
2. Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) или Dell XPS 13 9310
3. Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) или Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
4. Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) или Dell Inspiron 14 5402
5. Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) или Dell Inspiron 13 7306
6. Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) или Dell Inspiron 14 7400

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