Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)
- Дата выхода: Апрель 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~79.5%
- Размеры: 321.5 x 211.3 x 16.3-18.3 мм
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Обзор
Производительность системы
68
Производительность в играх
40
Экран
32
Автономность
56
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
90
Оценка NanoReview
51
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)
Корпус
|Вес
|1.5 кг
|Ширина
|321.5 мм
|Высота
|211.3 мм
|Толщина
|16.3-18.3 мм
|Площадь
|679 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.5%
|Боковые рамки
|5.8 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Контрастность
|600:1
|Цветовой охват sRGB
|65%
|Время отклика
|35 мс
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|19.5 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1323
Geekbench 5 (многоядерный)
4334
Cinebench R23 (одноядерный)
1344
Cinebench R23 (многоядерный)
5048
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Нет
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|Размер
|11.5 x 7.0 см
|Windows Precision
|Да