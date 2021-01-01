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Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)

Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)
  • Дата выхода: Апрель 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.5%
  • Размеры: 321.5 x 211.3 x 16.3-18.3 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 14 5410 (2-in-1) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
68
Производительность в играх
40
Экран
32
Автономность
56
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
90
Оценка NanoReview
51

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.5 кг
Ширина 321.5 мм
Высота 211.3 мм
Толщина 16.3-18.3 мм
Площадь 679 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.5%
Боковые рамки 5.8 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 600:1
Цветовой охват sRGB 65%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 19.5 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1323
Geekbench 5 (многоядерный)
4334
Cinebench R23 (одноядерный)
1344
Cinebench R23 (многоядерный)
5048

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Нет
Длина хода клавиш 1.3 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 7.0 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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