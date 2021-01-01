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Dell Inspiron 14 5415

Dell Inspiron 14 5415
  • Дата выхода: Апрель 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79%
  • Размеры: 321.2 x 212.8 x 17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Батарея:
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Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 14 5415 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
66
Производительность в играх
39
Экран
30
Автономность
58
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
85
Оценка NanoReview
50

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 14 5415

Корпус

Вес 1.62 кг
Ширина 321.2 мм
Высота 212.8 мм
Толщина 17.9 мм
Площадь 684 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79%
Боковые рамки 5.7 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 500:1
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1082
Geekbench 5 (многоядерный)
4682
Cinebench R23 (одноядерный)
1176
Cinebench R23 (многоядерный)
7164

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 448
Поддержка DirectX 12.1
Производительность GPU
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.3 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 7.0 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 13 9310 против Dell Inspiron 14 5415
2. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) против Dell Inspiron 14 5415
3. Acer Swift 3 (SF313-53) против Dell Inspiron 14 5415
4. Acer Swift 3 (SF314-59) против Dell Inspiron 14 5415
5. Dell G15 5515 (Ryzen Edition) против Dell Inspiron 14 5415
6. Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1) против Dell Inspiron 14 5415

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