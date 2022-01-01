Dell Inspiron 14 5425
- Дата выхода: Апрель 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~79.6%
- Размеры: 314 x 227.5 x 15.7-19 мм
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Обзор
Производительность системы
55
Производительность в играх
37
Экран
38
Автономность
60
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
91
Оценка NanoReview
50
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 14 5425
Корпус
|Вес
|1.54 кг
|Размеры
|314 x 227.5 x 15.7-19 мм
|Площадь
|714 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.6%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|Цвета
|Серебристый, Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|600:1
|Время отклика
|35 мс
Максимальная яркость
250 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.3 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1263
Geekbench 5 (многоядерный)
4950
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|1065 МГц
|Boost частота GPU
|1320 МГц
|FLOPS
|2.703 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
Производительность GPU
2.703 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3254
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|Windows Precision
|Да