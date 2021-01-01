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Dell Inspiron 14 7400

Dell Inspiron 14 7400
  • Дата выхода: Январь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~84.4%
  • Размеры: 321.6 x 224.5 x 14.2-1.75 мм
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Процессор:
Графика:
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Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 14 7400 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
43
Экран
52
Автономность
58
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
97
Оценка NanoReview
58

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 14 7400

Корпус

Вес 1.35 кг
Ширина 321.6 мм
Высота 224.5 мм
Толщина 14.2-1.75 мм
Площадь 722 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.4%
Боковые рамки 4.7 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Скорость куллера 3000 об/мин

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 208 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 7.6 В
Время полной зарядки 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1291
Geekbench 5 (многоядерный)
3630
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Тип памяти System Shared
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Inspiron 14 7400 vs Inspiron 14 5402
2. Inspiron 14 7400 vs Inspiron 14 5406 (2-in-1)

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