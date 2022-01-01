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Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1)

Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.6%
  • Размеры: 314 x 227.5 x 15.7-17.86 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
54
Производительность в играх
37
Экран
38
Автономность
57
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
90
Оценка NanoReview
50

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1)

Корпус

Вес 1.57 кг
Размеры 314 x 227.5 x 15.7-17.86 мм
Площадь 714 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.6%
Боковые рамки 6.3 мм
Цвета Серий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 45 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 657:1
Цветовой охват sRGB 56.2%
Охват Adobe RGB 38.6%
Охват DCI-P3 38.6%
Время отклика 24 мс
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 276 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 6
Потоков 8
L3-кэш 10 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1407
Geekbench 5 (многоядерный)
3688

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1065 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16
Производительность GPU
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254-CG
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1) vs HP 14 (2021)
2. Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1) vs Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
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