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Dell Inspiron 14 7435 (2-in-1)

Dell Inspiron 14 7435 (2-in-1)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.9%
  • Размеры: 314 x 226.56 x 15.54-18.55 мм
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Батарея:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 14 7435 (2-in-1) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
55
Производительность в играх
29
Экран
38
Автономность
63
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
87
Оценка NanoReview
51

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 14 7435 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.58 кг
Размеры 314 x 226.56 x 15.54-18.55 мм
Площадь 711 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9%
Боковые рамки 6.3 мм
Цвета Серебристый, Синий
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Да
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Длина кабеля 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1452
Geekbench 5 (многоядерный)
6383
Cinebench R23 (одноядерный)
1408
Cinebench R23 (многоядерный)
9154
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 6 нм
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц
FLOPS 0.54 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 128
Блоки текстурирования (TMUs) 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 4
Производительность GPU
0.54 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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