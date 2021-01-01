Главная > Сравнение ноутбуков > Inspiron 15 3501: характеристики и тесты

Dell Inspiron 15 3501

Dell Inspiron 15 3501
  • Дата выхода: Июль 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~74.1%
  • Размеры: 363.9 x 249 x 18-19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Графика:
-
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 15 3501 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
62
Производительность в играх
17
Экран
31
Автономность
57
Коммуникации
41
Корпус и дизайн
79
Оценка NanoReview
42

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 15 3501

Корпус

Вес 1.96 кг
Ширина 363.9 мм
Высота 249 мм
Толщина 18-19.9 мм
Площадь 906 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1%
Боковые рамки 9.3 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Время полной зарядки 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Нет
Тачпад
Размер 10.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1252
Geekbench 5 (многоядерный)
2489

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Тип памяти System Shared
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 12 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Inspiron 15 3501 vs XPS 15 9500
2. Inspiron 15 3501 vs G3 15 3500
3. Inspiron 15 3501 vs G5 15 5500
4. Inspiron 15 3501 vs G5 15 5505 SE
5. Inspiron 15 3501 vs Inspiron 15 3505

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях