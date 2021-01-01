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Dell Inspiron 15 3505

Dell Inspiron 15 3505
  • Дата выхода: Октябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~74.1%
  • Размеры: 249 x 363.9 x 18-19.8 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Графика:
-
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 15 3505 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
39
Производительность в играх
20
Экран
31
Автономность
55
Коммуникации
41
Корпус и дизайн
79
Оценка NanoReview
38

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 15 3505

Корпус

Вес 1.96 кг
Ширина 249 мм
Высота 363.9 мм
Толщина 18-19.8 мм
Площадь 906 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1%
Боковые рамки -48.2 мм
Цвета Белый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Время полной зарядки 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Порты
USB Type-C Нет
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.4 x 6.4 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 3.5 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 3
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
646
Geekbench 5 (многоядерный)
1528
Cinebench R20 (одноядерный)
309
Cinebench R20 (многоядерный)
751

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 14 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц
FLOPS 0.54 терафлопс
Тип памяти System Shared
Шейдерных блоков 192
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 2400 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 8 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

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