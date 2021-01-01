Dell Inspiron 15 3505
- Дата выхода: Октябрь 2020 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~74.1%
- Размеры: 249 x 363.9 x 18-19.8 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Обзор
Производительность системы
39
Производительность в играх
20
Экран
31
Автономность
55
Коммуникации
41
Корпус и дизайн
79
Оценка NanoReview
38
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 15 3505
Корпус
|Вес
|1.96 кг
|Ширина
|249 мм
|Высота
|363.9 мм
|Толщина
|18-19.8 мм
|Площадь
|906 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.1%
|Боковые рамки
|-48.2 мм
|Цвета
|Белый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|400:1
|Время отклика
|35 мс
Максимальная яркость
220 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|Bluetooth
|v5
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|USB Type-C
|Нет
|USB-A
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Размер
|10.4 x 6.4 см
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.5 ГГц
|Ядер
|2
|Потоков
|4
|L3-кэш
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 3
|Техпроцесс
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
646
Geekbench 5 (многоядерный)
1528
Cinebench R20 (одноядерный)
309
Cinebench R20 (многоядерный)
751
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|FLOPS
|0.54 терафлопс
|Тип памяти
|System Shared
|Шейдерных блоков
|192
|Поддержка DirectX
|12
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|Частота
|2400 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|8 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да