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Dell Inspiron 15 5502

Dell Inspiron 15 5502
  • Дата выхода: Ноябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.4%
  • Размеры: 356.1 x 234.5 x 14.1-17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Графика:
-
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 15 5502 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
62
Производительность в играх
17
Экран
34
Автономность
64
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
92
Оценка NanoReview
48

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 15 5502

Корпус

Вес 1.65 кг
Ширина 356.1 мм
Высота 234.5 мм
Толщина 14.1-17.9 мм
Площадь 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4%
Боковые рамки 5.4 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 35 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1
Цветовой охват sRGB 58%
Охват Adobe RGB 37.1%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Нет
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 80.3 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1252
Geekbench 5 (многоядерный)
2489

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Тип памяти System Shared
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

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2. Dell XPS 15 9500 или Dell Inspiron 15 5502
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