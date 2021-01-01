Dell Inspiron 15 5502
- Дата выхода: Ноябрь 2020 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80.4%
- Размеры: 356.1 x 234.5 x 14.1-17.9 мм
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Обзор
Производительность системы
62
Производительность в играх
17
Экран
34
Автономность
64
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
92
Оценка NanoReview
48
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 15 5502
Корпус
|Вес
|1.65 кг
|Ширина
|356.1 мм
|Высота
|234.5 мм
|Толщина
|14.1-17.9 мм
|Площадь
|835 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.4%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
|Уровень шума
|35 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|600:1
|Цветовой охват sRGB
|58%
|Охват Adobe RGB
|37.1%
|Время отклика
|35 мс
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15.2 В
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Макс. громкость
|80.3 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|Ядер
|2
|Потоков
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1252
Geekbench 5 (многоядерный)
2489
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|Тип памяти
|System Shared
|Шейдерных блоков
|384
|Поддержка DirectX
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да