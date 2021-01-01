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Dell Inspiron 15 5505

Dell Inspiron 15 5505
  • Дата выхода: Ноябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.4%
  • Размеры: 356.1 x 234.5 x 14.1-17.9 мм
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Процессор:
Графика:
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Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 15 5505 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
65
Производительность в играх
70
Экран
31
Автономность
66
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
89
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 15 5505

Корпус

Вес 1.83 кг
Ширина 356.1 мм
Высота 234.5 мм
Толщина 14.1-17.9 мм
Площадь 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4%
Боковые рамки 5.4 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В
Время полной зарядки 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц
Ядер 6
Потоков 6
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
958
Geekbench 5 (многоядерный)
3395
Cinebench R20 (одноядерный)
447
Cinebench R20 (многоядерный)
1981

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Boost частота GPU 1500 МГц
Тип памяти System Shared
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 32 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Inspiron 15 5505 или G5 15 5500
2. Inspiron 15 5505 или G5 15 5505 SE
3. Inspiron 15 5505 или Inspiron 15 5502

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