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Dell Inspiron 15 5515

Dell Inspiron 15 5515
  • Дата выхода: Апрель 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.4%
  • Размеры: 356 x 228.9 x 14.6-17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Батарея:
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Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 15 5515 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
66
Производительность в играх
39
Экран
27
Автономность
58
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
92
Оценка NanoReview
50

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 15 5515

Корпус

Вес 1.64 кг
Ширина 356 мм
Высота 228.9 мм
Толщина 14.6-17.9 мм
Площадь 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4%
Боковые рамки 5.3 мм
Цвета Синий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1
Цветовой охват sRGB 55.7%
Охват Adobe RGB 38.4%
Охват DCI-P3 39.5%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1095
Geekbench 5 (многоядерный)
4750
Cinebench R23 (одноядерный)
1176
Cinebench R23 (многоядерный)
7164

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 448
Поддержка DirectX 12.1
Производительность GPU
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.3 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Inspiron 15 5515 против Inspiron 15 3505
2. Inspiron 15 5515 против Inspiron 15 5502
3. Inspiron 15 5515 против Inspiron 15 5505
4. Inspiron 15 5515 против Inspiron 15 7506
5. Inspiron 15 5515 против Inspiron 15 5510
6. Inspiron 15 5515 против Inspiron 14 5415

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