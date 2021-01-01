Dell Inspiron 15 5515
- Дата выхода: Апрель 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~82.4%
- Размеры: 356 x 228.9 x 14.6-17.9 мм
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Обзор
Производительность системы
66
Производительность в играх
39
Экран
27
Автономность
58
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
92
Оценка NanoReview
50
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 15 5515
Корпус
|Вес
|1.64 кг
|Ширина
|356 мм
|Высота
|228.9 мм
|Толщина
|14.6-17.9 мм
|Площадь
|815 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.4%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|Цвета
|Синий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|600:1
|Цветовой охват sRGB
|55.7%
|Охват Adobe RGB
|38.4%
|Охват DCI-P3
|39.5%
|Время отклика
|35 мс
Максимальная яркость
250 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.25 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1095
Geekbench 5 (многоядерный)
4750
Cinebench R23 (одноядерный)
1176
Cinebench R23 (многоядерный)
7164
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|448
|Поддержка DirectX
|12.1
Производительность GPU
1.108 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|Windows Precision
|Да