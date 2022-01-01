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Dell Inspiron 16 5620

Dell Inspiron 16 5620
  • Дата выхода: Апрель 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.6%
  • Размеры: 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм
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Экран:
Батарея:
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Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 16 5620 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
56
Производительность в играх
23
Экран
35
Автономность
61
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
85
Оценка NanoReview
46

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 16 5620

Корпус

Вес 1.87 кг
Размеры 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм
Площадь 899 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6%
Боковые рамки 6.1 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 290 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 6
Потоков 8
L3-кэш 10 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1485
Geekbench 5 (многоядерный)
3872

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц
FLOPS 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 512
Блоки текстурирования (TMUs) 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16
Производительность GPU
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 13.3 x 9.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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6. Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1) и Dell Inspiron 16 5620

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