Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3072 x 1920 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 Батарея - 54 Вт*ч 64 Вт*ч - 54 Вт*ч 64 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 24GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 16 5620 Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Dell Inspiron 14 5420 Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх

Легче – весит на 330 граммов меньше (1.54 и 1.87 кг)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (714 и 899 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.87 кг 1.54 кг Размеры 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм 314 x 227.5 x 15.7-19 мм Площадь 899 см2 714 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~79.6% Боковые рамки 6.1 мм 6.3 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3072 x 1920 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 600:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Inspiron 16 5620 +20% 300 нит Inspiron 14 5420 250 нит

Батарея Ёмкость 54 Вт*ч 64 Вт*ч 54 Вт*ч 64 Вт*ч Напряжение 15 В 15 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 290 граммов -

Процессор Модель CPU Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P Базовая частота 1.2 ГГц 1.2 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц Ядер 6 6 Потоков 8 8 L3-кэш 10 МБ 10 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics (64EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Inspiron 16 5620 +2% 1478 Inspiron 14 5420 1451 Geekbench 5 (многоядерный) Inspiron 16 5620 +2% 3872 Inspiron 14 5420 3803

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64EU) GeForce MX570 2GB TGP 45 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1087 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1155 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 4.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 512 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 32 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 40 Производительность GPU Inspiron 16 5620 1.43 терафлопс Inspiron 14 5420 +236% 4.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 24GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.3 x 9.0 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.