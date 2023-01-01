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Dell Inspiron 16 7630 (2-in-1)

Dell Inspiron 16 7630 (2-in-1)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.7%
  • Размеры: 356.78 x 251.7 x 16.23 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 16 7630 (2-in-1) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
62
Производительность в играх
46
Экран
35
Автономность
66
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
77
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 16 7630 (2-in-1)

Корпус

Вес 2.11 кг
Размеры 356.78 x 251.7 x 16.23 мм
Площадь 898 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.7%
Боковые рамки 6.1 мм
Цвета Серебристый, Синий
Материал Алюминий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 44 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Датчик освещенности Нет
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 30 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 295 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E)
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1692
Geekbench 5 (многоядерный)
7616
Cinebench R23 (одноядерный)
1704
Cinebench R23 (многоядерный)
7406
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Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1065 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16
Производительность GPU
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 4.0
Мощность динамиков 4x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 13.3 x 9.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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