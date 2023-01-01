Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1)
- Дата выхода: Январь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~82.7%
- Размеры: 356.78 x 251.7 x 16.23-18.99 мм
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Обзор
Производительность системы
57
Производительность в играх
29
Экран
35
Автономность
66
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
79
Оценка NanoReview
52
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1)
Корпус
|Вес
|2 кг
|Размеры
|356.78 x 251.7 x 16.23-18.99 мм
|Площадь
|898 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.7%
|Боковые рамки
|6.1 мм
|Цвета
|Синий
|Материал
|Алюминий
|Трансформер
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|1
|Уровень шума
|44.2 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Датчик освещенности
|Нет
|Контрастность
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|98.2%
|Охват Adobe RGB
|69.5%
|Охват DCI-P3
|67.4%
|Время отклика
|30 мс
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15.2 В
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|295 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1470
Geekbench 5 (многоядерный)
6546
Cinebench R23 (одноядерный)
1443
Cinebench R23 (многоядерный)
9344
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|6 нм
|Частота GPU
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|FLOPS
|0.54 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|128
|Блоки текстурирования (TMUs)
|8
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|4
Производительность GPU
0.54 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3254
|Формат звука
|4.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Макс. громкость
|84 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Размер
|13.3 x 9.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да