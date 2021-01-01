Dell Inspiron 16 Plus 7610
- Дата выхода: Апрель 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~84.4%
- Размеры: 355.2 x 247.5 x 16.8-18.9 мм
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Обзор
Производительность системы
86
Производительность в играх
54
Экран
58
Автономность
76
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
81
Оценка NanoReview
66
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 16 Plus 7610
Корпус
|Вес
|2.01 кг
|Ширина
|355.2 мм
|Высота
|247.5 мм
|Толщина
|16.8-18.9 мм
|Площадь
|879 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.4%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|Цвета
|Синий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|3
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|226 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|3072 x 1920 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Время отклика
|35 мс
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.3 В
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|130 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1385
Geekbench 5 (многоядерный)
4896
Cinebench R20 (многоядерный)
3678
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|712-1530 МГц
|Boost частота GPU
|1057-1740 МГц
|FLOPS
|4.329 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
4.329 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|Размер
|13.3 x 9.0 см
|Windows Precision
|Да