Главная > Сравнение ноутбуков > Inspiron 16 Plus 7610: характеристики и тесты

Dell Inspiron 16 Plus 7610

Dell Inspiron 16 Plus 7610
  • Дата выхода: Апрель 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~84.4%
  • Размеры: 355.2 x 247.5 x 16.8-18.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 16 Plus 7610 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
86
Производительность в играх
54
Экран
58
Автономность
76
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
81
Оценка NanoReview
66

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 16 Plus 7610

Корпус

Вес 2.01 кг
Ширина 355.2 мм
Высота 247.5 мм
Толщина 16.8-18.9 мм
Площадь 879 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.4%
Боковые рамки 5.3 мм
Цвета Синий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 3

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.3 В
Время полной зарядки 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1385
Geekbench 5 (многоядерный)
4896
Cinebench R20 (многоядерный)
3678

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц
FLOPS 4.329 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
4.329 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.3 мм
Тачпад
Размер 13.3 x 9.0 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. G5 15 5500 и Inspiron 16 Plus 7610
2. Inspiron 15 7506 и Inspiron 16 Plus 7610
3. G5 15 5510 и Inspiron 16 Plus 7610
4. Inspiron 15 5510 и Inspiron 16 Plus 7610

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях