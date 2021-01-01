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Dell Inspiron 17 7706

Dell Inspiron 17 7706
  • Дата выхода: Январь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.8%
  • Размеры: 379.8 x 266.4 x 15.2-19.3 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 17 7706 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
54
Экран
47
Автономность
68
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
81
Оценка NanoReview
59

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 17 7706

Корпус

Вес 2.24 кг
Ширина 379.8 мм
Высота 266.4 мм
Толщина 15.2-19.3 мм
Площадь 1012 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8%
Боковые рамки 6.8 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1291
Geekbench 5 (многоядерный)
3630
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 14 нм
Частота GPU 1354 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR5
Ширина шины 64 бит
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell Inspiron 17 7706 или Apple MacBook Pro 16 (2019)
2. Dell Inspiron 17 7706 или XPS 17 9700
3. Dell Inspiron 17 7706 или Razer Blade Pro 17 (2021)
4. Dell Inspiron 17 7706 или G7 17 7700
5. Dell Inspiron 17 7706 или Inspiron 15 5502
6. Dell Inspiron 17 7706 или Inspiron 15 7501
7. Dell Inspiron 17 7706 или Inspiron 15 7506
8. Dell Inspiron 17 7706 или Latitude 7420

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