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Dell Latitude 5320 (2-in-1)

Dell Latitude 5320 (2-in-1)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~76.9%
  • Размеры: 305.7 x 207.5 x 16.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Latitude 5320 (2-in-1) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
57
Производительность в играх
17
Экран
43
Автономность
57
Коммуникации
58
Корпус и дизайн
92
Оценка NanoReview
46

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Latitude 5320 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.32 кг
Ширина 305.7 мм
Высота 207.5 мм
Толщина 16.9 мм
Площадь 634 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.9%
Боковые рамки 5.7 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Время полной зарядки 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 / 65 / 90 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.5 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4
Техпроцесс 10 нм

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 16 (2019) или Dell Latitude 5320 (2-in-1)
2. Dell XPS 17 9700 или Latitude 5320 (2-in-1)
3. Dell XPS 15 9500 или Latitude 5320 (2-in-1)
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6. Dell Inspiron 14 5402 или Latitude 5320 (2-in-1)
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8. Dell Inspiron 15 5505 или Latitude 5320 (2-in-1)
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