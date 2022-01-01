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Dell Latitude 5430

Dell Latitude 5430
  • Дата выхода: Март 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.3%
  • Размеры: 321.4 x 212 x 19.3 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Latitude 5430 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
55
Производительность в играх
23
Экран
27
Автономность
59
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
88
Оценка NanoReview
45

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Latitude 5430

Корпус

Вес 1.36 кг
Размеры 321.4 x 212 x 19.3 мм
Площадь 681 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3%
Боковые рамки 5.8 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 500:1
Время отклика 25 мс
Максимальная яркость
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 60 / 65 / 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 6
Потоков 8
L3-кэш 10 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1442
Geekbench 5 (многоядерный)
3797

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц
FLOPS 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 512
Блоки текстурирования (TMUs) 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16
Производительность GPU
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см
Windows Precision Да

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