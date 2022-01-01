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Dell Latitude 5531

Dell Latitude 5531
  • Дата выхода: Март 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.4%
  • Размеры: 357.8 x 233.3 x 22.67 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Latitude 5531 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
83
Производительность в играх
53
Экран
15
Автономность
59
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
73
Оценка NanoReview
53

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Latitude 5531

Корпус

Вес 1.79 кг
Размеры 357.8 x 233.3 x 22.67 мм
Площадь 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4%
Боковые рамки 6.2 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 500:1
Время отклика 25 мс
Максимальная яркость
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1693
Geekbench 5 (многоядерный)
10633
Cinebench R23 (одноядерный)
1770
Cinebench R23 (многоядерный)
15147

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1065 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16
Производительность GPU
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Latitude 5531 против MacBook Pro 16 (2021)
2. Latitude 5531 против XPS 15 9520 (2022)
3. Latitude 5531 против Latitude 7530
4. Latitude 5531 против Latitude 7430

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