Dell Latitude 5531
- Дата выхода: Март 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80.4%
- Размеры: 357.8 x 233.3 x 22.67 мм
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Обзор
Производительность системы
83
Производительность в играх
53
Экран
15
Автономность
59
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
73
Оценка NanoReview
53
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Latitude 5531
Корпус
|Вес
|1.79 кг
|Размеры
|357.8 x 233.3 x 22.67 мм
|Площадь
|835 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.4%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|500:1
|Время отклика
|25 мс
Максимальная яркость
220 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|90 / 130 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|Ядер
|12
|Потоков
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1693
Geekbench 5 (многоядерный)
10633
Cinebench R23 (одноядерный)
1770
Cinebench R23 (многоядерный)
15147
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|1065 МГц
|Boost частота GPU
|1320 МГц
|FLOPS
|2.703 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
Производительность GPU
2.703 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Размер
|11.5 x 6.7 см
|Windows Precision
|Да