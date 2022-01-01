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Dell Latitude 9430

Dell Latitude 9430
  • Дата выхода: Март 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~85%
  • Размеры: 310.59 x 215.18 x 8.42-13.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Latitude 9430 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
63
Производительность в играх
23
Экран
42
Автономность
60
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
99
Оценка NanoReview
55

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Latitude 9430

Корпус

Вес 1.27 кг
Размеры 310.59 x 215.18 x 8.42-13.9 мм
Площадь 668 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85%
Боковые рамки 4.5 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 / 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 10
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1514
Geekbench 5 (многоядерный)
5270

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 4.0
Микрофонов 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Latitude 9430 против XPS 13 9310
2. Latitude 9430 против Latitude 7420 (2-in-1)
3. Latitude 9430 против XPS 13 9305
4. Latitude 9430 против MacBook Pro 13 (M1, 2020)
5. Latitude 9430 против Latitude 9420 (2-in-1)
6. Latitude 9430 против MacBook Pro 14 (2021)
7. Latitude 9430 против Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel)
8. Latitude 9430 против ThinkPad X1 Carbon Gen 10
9. Latitude 9430 против ThinkPad X1 Yoga (Gen 7)
10. Latitude 9430 против XPS 15 9520 (2022)
11. Latitude 9430 против Yoga 9i 14" (Gen 7)
12. Latitude 9430 против Latitude 7530
13. Latitude 9430 против Latitude 7430

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