Dell Latitude 9440
- Дата выхода: Апрель 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~85.1%
- Размеры: 310.5 x 215 x 14.92-16.28 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Обзор
Производительность системы
61
Производительность в играх
35
Экран
54
Автономность
63
Коммуникации
91
Корпус и дизайн
89
Оценка NanoReview
59
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Latitude 9440
Корпус
|Вес
|1.53 кг
|Размеры
|310.5 x 215 x 14.92-16.28 мм
|Площадь
|668 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~85.1%
|Боковые рамки
|4.5 мм
|Цвета
|Серий
|Материал
|Top: Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|216 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|Технология синхронизации
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Да
|Контрастность
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.55 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|60 / 65 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|220 / 287 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|Ядер
|10 (2P + 8E)
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1631
Geekbench 5 (многоядерный)
7256
Cinebench R23 (одноядерный)
1645
Cinebench R23 (многоядерный)
7116
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
Производительность GPU
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5X
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ACL711-VD
|Формат звука
|2.2
|Мощность динамиков
|4x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Инфракрасный датчик
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Размер
|13.0 x 7.2 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да