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Dell Latitude 9440

Dell Latitude 9440
  • Дата выхода: Апрель 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~85.1%
  • Размеры: 310.5 x 215 x 14.92-16.28 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Latitude 9440 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
61
Производительность в играх
35
Экран
54
Автономность
63
Коммуникации
91
Корпус и дизайн
89
Оценка NanoReview
59

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Latitude 9440

Корпус

Вес 1.53 кг
Размеры 310.5 x 215 x 14.92-16.28 мм
Площадь 668 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.1%
Боковые рамки 4.5 мм
Цвета Серий
Материал Top: Алюминий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 216 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 60 / 65 Вт
Длина кабеля 1 метр
Вес зарядного устройства 220 / 287 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E)
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1631
Geekbench 5 (многоядерный)
7256
Cinebench R23 (одноядерный)
1645
Cinebench R23 (многоядерный)
7116
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5X
Скорость памяти 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ACL711-VD
Формат звука 2.2
Мощность динамиков 4x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да
Инфракрасный датчик Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 13.0 x 7.2 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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