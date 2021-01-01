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Dell Precision 15 3560

Dell Precision 15 3560
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.8%
  • Размеры: 358 x 232 x 10.8-14.4 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Precision 15 3560 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
76
Производительность в играх
43
Экран
31
Автономность
57
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
94
Оценка NanoReview
54

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Precision 15 3560

Корпус

Вес 1.58 кг
Ширина 358 мм
Высота 232 мм
Толщина 10.8-14.4 мм
Площадь 831 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.8%
Боковые рамки 6.3 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 700:1
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 25 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 / 90 / 130 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 16 (2019) против Dell Precision 15 3560
2. Dell XPS 17 9700 против Precision 15 3560
3. Dell XPS 15 9500 против Precision 15 3560
4. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) против Dell Precision 15 3560
5. Razer Blade 15 Base Edition (2021) против Dell Precision 15 3560
6. Dell Alienware m15 R3 против Precision 15 3560
7. Dell G5 15 5505 SE против Precision 15 3560
8. Dell Inspiron 15 5505 против Precision 15 3560
9. MSI Stealth 15M против Dell Precision 15 3560
10. MSI Creator 15 против Dell Precision 15 3560
11. ASUS ROG Strix G17 G713 против Dell Precision 15 3560
12. MSI Alpha 15 против Dell Precision 15 3560

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