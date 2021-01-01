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Dell Precision 17 5760

Dell Precision 17 5760
  • Дата выхода: Июнь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~90.3%
  • Размеры: 374.4 x 248 x 8.6-13.1 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Precision 17 5760 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
87
Производительность в играх
37
Экран
33
Автономность
66
Коммуникации
100
Корпус и дизайн
86
Оценка NanoReview
61

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Precision 17 5760

Корпус

Вес 2.13 кг
Ширина 374.4 мм
Высота 248 мм
Толщина 8.6-13.1 мм
Площадь 929 см2
Соотношение экрана к корпусу ~90.3%
Боковые рамки 4.1 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 90 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4-2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1505
Geekbench 5 (многоядерный)
7143
Cinebench R23 (одноядерный)
1492
Cinebench R23 (многоядерный)
9532

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 14 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц
FLOPS 0.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 256
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
0.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-CG
Формат звука 2.2
Мощность динамиков 4x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 4x USB 4.0
USB-A Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.3 мм
Тачпад
Размер 15.0 x 8.9 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. XPS 17 9700 или Precision 17 5760
2. XPS 17 9710 (2021) или Precision 17 5760
3. Omen 17 (2021) или Precision 17 5760

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