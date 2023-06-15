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Dell Precision 3580

Dell Precision 3580
  • Дата выхода: Март 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.4%
  • Размеры: 357.8 x 233.3 x 20.8-22.8 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Precision 3580 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
63
Производительность в играх
36
Экран
38
Автономность
59
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
78
Оценка NanoReview
51

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Precision 3580

Корпус

Вес 1.61 кг
Размеры 357.8 x 233.3 x 20.8-22.8 мм
Площадь 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4%
Боковые рамки 6.2 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 / 100 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E)
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1731
Geekbench 5 (многоядерный)
7541
Cinebench R23 (одноядерный)
1770
Cinebench R23 (многоядерный)
7539
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek Waves, MaxxAudio 12.0
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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