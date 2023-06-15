Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 64 Вт*ч 97 Вт*ч - 42 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i5 13600H Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13800H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1370P Графика - RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 3581 Видеокарта показывает в среднем на 137-187% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 137-187% больше FPS в играх На 81% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13989 vs 7727 баллов

На 81% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13989 vs 7727 баллов Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (64 и 42 Вт*ч) Причины выбрать Dell Precision 3580 Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.61 и 1.79 кг)

Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.61 и 1.79 кг) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 1.61 кг Размеры 357.8 x 233.3 x 22.7-24.7 мм 357.8 x 233.3 x 20.8-22.8 мм Площадь 835 см2 835 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~80.4% Боковые рамки 6.2 мм 6.2 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 800:1 800:1 Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Precision 3581 400 нит Precision 3580 +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 64 Вт*ч 97 Вт*ч 42 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 15.2 В 11.4 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 / 130 Вт 65 / 100 / 130 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 13500H Intel Core i5 13600H Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13800H Intel Core i9 13900H Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1370P Базовая частота 2.6 ГГц 1.3 ГГц Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц Ядер 12 (4P + 8E) 10 (2P + 8E) Потоков 16 12 L3-кэш 18 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Precision 3581 1721 Precision 3580 +3% 1766 Geekbench 5 (многоядерный) Precision 3581 +56% 11870 Precision 3580 7615 Cinebench R23 (одноядерный) Precision 3581 +1% 1793 Precision 3580 1770 Cinebench R23 (многоядерный) Precision 3581 +81% 13989 Precision 3580 7727 Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта Модель GPU RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 630 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1140 МГц 1100 МГц FLOPS 4.92 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~11 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU Precision 3581 +249% 4.92 терафлопс Precision 3580 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek Waves, MaxxAudio 12.0 Realtek Waves, MaxxAudio 12.0 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 6.7 см 11.5 x 6.7 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.