Главная > Сравнение ноутбуков > Precision 5570: характеристики и тесты

Dell Precision 5570

Dell Precision 5570
  • Дата выхода: Апрель 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~89%
  • Размеры: 344.4 x 230.3 x 7.7-11.64 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Precision 5570 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
75
Производительность в играх
23
Экран
39
Автономность
55
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
89
Оценка NanoReview
55

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Precision 5570

Корпус

Вес 1.84 кг
Размеры 344.4 x 230.3 x 7.7-11.64 мм
Площадь 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89%
Боковые рамки 4.2 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281
Формат звука 2.2
Мощность динамиков 2x2.5W, 2x1.5W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Precision 5570 и Surface Laptop Studio
2. Precision 5570 и Precision 5560
3. Precision 5570 и MacBook Pro 16 (2021)
4. Precision 5570 и XPS 15 9520 (2022)
5. Precision 5570 и Precision 5470

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры