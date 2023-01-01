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Dell Precision 5680

Dell Precision 5680
  • Дата выхода: Март 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~87.3%
  • Размеры: 353.68 x 240.33 x 20.05-22.17 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Precision 5680 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
76
Производительность в играх
59
Экран
39
Автономность
59
Коммуникации
91
Корпус и дизайн
74
Оценка NanoReview
62

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Precision 5680

Корпус

Вес 1.91 кг
Размеры 353.68 x 240.33 x 20.05-22.17 мм
Площадь 850 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87.3%
Боковые рамки 4.5 мм
Цвета Серебристый
Материал Алюминий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Да
Тесты экрана
Контрастность 1300:1
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 30 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 100 / 165 Вт
Длина кабеля 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E)
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1738
Geekbench 5 (многоядерный)
12156
Cinebench R23 (одноядерный)
1802
Cinebench R23 (многоядерный)
15131
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Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 630 МГц
Boost частота GPU 1140 МГц
FLOPS 4.92 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~11 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
4.92 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-VD
Формат звука 2.2
Мощность динамиков 4x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да
Инфракрасный датчик Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 13.6 x 8.5 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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