Dell Precision 5680 против Precision 5480
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
100
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Precision 5680
- На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15131 vs 13537 баллов
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Dell Precision 5480
- Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.48 и 1.91 кг)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
- Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (72 и 66 Вт*ч)
- Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (653 и 850 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.91 кг
|1.48 кг
|Размеры
|353.68 x 240.33 x 20.05-22.17 мм
|310.6 x 210.35 x 18.95 мм
|Площадь
|850 см2
|653 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~87.3%
|~87%
|Боковые рамки
|4.5 мм
|4.6 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|Да
|Контрастность
|1300:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват DCI-P3
|100%
|-
|Время отклика
|30 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15.4 В
|15.4 В
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|100 / 165 Вт
|100 / 130 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|1 метр
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.8 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.8 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Precision 5680 +5%
1738
1663
Geekbench 5 (многоядерный)
Precision 5680 +14%
12156
10650
Cinebench R23 (одноядерный)
Precision 5680 +3%
1802
1752
Cinebench R23 (многоядерный)
Precision 5680 +12%
15131
13537
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|630 МГц
|630 МГц
|Boost частота GPU
|1140 МГц
|1140 МГц
|FLOPS
|4.92 терафлопс
|4.92 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~11 Гбит/с
|~11 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC711-VD
|Realtek ALC711-VD
|Формат звука
|2.2
|2.2
|Мощность динамиков
|4x2W
|4x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|4x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|13.6 x 8.5 см
|10.5 x 6.5 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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