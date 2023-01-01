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Dell Precision 5680 против Precision 5480

62 из 100
Dell Precision 5680
VS
63 из 100
Dell Precision 5480
Dell Precision 5680
Dell Precision 5480
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
72 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Precision 5680 и Precision 5480 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Precision 5680
  • На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15131 vs 13537 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Dell Precision 5480
  • Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.48 и 1.91 кг)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (72 и 66 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (653 и 850 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Precision 5680
vs
Precision 5480

Корпус

Вес 1.91 кг 1.48 кг
Размеры 353.68 x 240.33 x 20.05-22.17 мм 310.6 x 210.35 x 18.95 мм
Площадь 850 см2 653 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87.3% ~87%
Боковые рамки 4.5 мм 4.6 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 1300:1 1000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 30 мс 35 мс
Максимальная яркость
Precision 5680
500 нит
Precision 5480
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.4 В 15.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 100 / 165 Вт 100 / 130 Вт
Длина кабеля 1 метр 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.8 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Precision 5680 +14%
12156
Precision 5480
10650
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Precision 5680 +12%
15131
Precision 5480
13537
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Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 630 МГц 630 МГц
Boost частота GPU 1140 МГц 1140 МГц
FLOPS 4.92 терафлопс 4.92 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~11 Гбит/с ~11 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Precision 5680
4.92 терафлопс
Precision 5480
4.92 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-VD Realtek ALC711-VD
Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 4x2W 4x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 4.0 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.6 x 8.5 см 10.5 x 6.5 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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