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Dell Precision 5770

Dell Precision 5770
  • Дата выхода: Март 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~90.2%
  • Размеры: 374.48 x 248.08 x 13.15-19.54 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Precision 5770 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
75
Производительность в играх
23
Экран
37
Автономность
55
Коммуникации
98
Корпус и дизайн
83
Оценка NanoReview
55

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Precision 5770

Корпус

Вес 2.17 кг
Размеры 374.48 x 248.08 x 13.15-19.54 мм
Площадь 929 см2
Соотношение экрана к корпусу ~90.2%
Боковые рамки 4.1 мм
Цвета Черный, Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 90 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-CG
Формат звука 2.2
Мощность динамиков 4x2W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 4x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 14.9 x 8.9 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Precision 5770 против Precision 17 5760
2. Precision 5770 против MacBook Pro 16 (2021)
3. Precision 5770 против XPS 17 9720 (2022)
4. Precision 5770 против Precision 5570

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