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Dell Vostro 14 3400

Dell Vostro 14 3400
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~68.8%
  • Размеры: 328 x 239.5 x 18.1-19 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Vostro 14 3400 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
61
Производительность в играх
22
Экран
20
Автономность
60
Коммуникации
41
Корпус и дизайн
85
Оценка NanoReview
41

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Vostro 14 3400

Корпус

Вес 1.59 кг
Ширина 328 мм
Высота 239.5 мм
Толщина 18.1-19 мм
Площадь 786 см2
Соотношение экрана к корпусу ~68.8%
Боковые рамки 9.1 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1
Время отклика 16 мс
Максимальная яркость
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Время полной зарядки 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Нет
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1208
Geekbench 5 (многоядерный)
2693

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 2666 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Vostro 14 3400 или Inspiron 13 7306
2. Vostro 14 3400 или Inspiron 14 7400
3. Vostro 14 3400 или ZenBook 14 UM425
4. Vostro 14 3400 или Vostro 13 5301
5. Vostro 14 3400 или Vostro 15 3500

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