Dell Vostro 15 3500
- Дата выхода: Декабрь 2020 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~74.1%
- Размеры: 363.9 x 249 x 18-19 мм
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Обзор
Производительность системы
62
Производительность в играх
32
Экран
26
Автономность
57
Коммуникации
48
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
44
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Vostro 15 3500
Корпус
|Вес
|1.78 кг
|Ширина
|363.9 мм
|Высота
|249 мм
|Толщина
|18-19 мм
|Площадь
|906 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.1%
|Боковые рамки
|9.3 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|400:1
|Время отклика
|35 мс
Максимальная яркость
220 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|Время полной зарядки
|4:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Нет
|Размер
|10.4 x 7.9 см
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|Ядер
|2
|Потоков
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1208
Geekbench 5 (многоядерный)
2693
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|14 нм
|Частота GPU
|1531 МГц
|Boost частота GPU
|1594 МГц
|FLOPS
|1.22 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR5
|Ширина шины
|64 бит
|Частота памяти
|1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
|Шейдерных блоков
|384
|Поддержка DirectX
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да