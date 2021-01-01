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Dell Vostro 15 5515

Dell Vostro 15 5515
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.4%
  • Размеры: 356 x 228.9 x 17.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Vostro 15 5515 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
55
Производительность в играх
70
Экран
32
Автономность
58
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
85
Оценка NanoReview
55

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Vostro 15 5515

Корпус

Вес 1.63 кг
Ширина 356 мм
Высота 228.9 мм
Толщина 17.9 мм
Площадь 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4%
Боковые рамки 5.3 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TFT LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 500:1
Цветовой охват sRGB 54%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
983
Geekbench 5 (многоядерный)
3246
Cinebench R23 (одноядерный)
1119
Cinebench R23 (многоядерный)
4637

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 0 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.3 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell Vostro 15 3500 и Vostro 15 5515
2. Dell G15 5515 (Ryzen Edition) и Vostro 15 5515
3. Dell Inspiron 15 5515 и Vostro 15 5515
4. Dell Vostro 14 5415 и Vostro 15 5515

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