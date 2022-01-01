Dell Vostro 7620
- Дата выхода: Июль 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~82.6%
- Размеры: 356.78 x 251.9 x 16.95-18.99 мм
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Обзор
Производительность системы
78
Производительность в играх
63
Экран
35
Автономность
56
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
81
Оценка NanoReview
60
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Vostro 7620
Корпус
|Вес
|1.96 кг
|Размеры
|356.78 x 251.9 x 16.95-18.99 мм
|Площадь
|899 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.6%
|Боковые рамки
|6.1 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|990:1
|Цветовой охват sRGB
|50%
|Время отклика
|16 мс
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|13.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|130 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|Ядер
|12
|Потоков
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1657
Geekbench 5 (многоядерный)
10315
Cinebench R23 (одноядерный)
1711
Cinebench R23 (многоядерный)
12533
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|65 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|1237 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|FLOPS
|6.14 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
Производительность GPU
6.14 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|Макс. количество памяти
|40 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Waves MaxxAudio Pro
|Формат звука
|2.2
|Мощность динамиков
|4x2W
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|Windows Precision
|Да