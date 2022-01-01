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Dell Vostro 7620

Dell Vostro 7620
  • Дата выхода: Июль 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.6%
  • Размеры: 356.78 x 251.9 x 16.95-18.99 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Vostro 7620 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
78
Производительность в играх
63
Экран
35
Автономность
56
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
81
Оценка NanoReview
60

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Vostro 7620

Корпус

Вес 1.96 кг
Размеры 356.78 x 251.9 x 16.95-18.99 мм
Площадь 899 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6%
Боковые рамки 6.1 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 990:1
Цветовой охват sRGB 50%
Время отклика 16 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1657
Geekbench 5 (многоядерный)
10315
Cinebench R23 (одноядерный)
1711
Cinebench R23 (многоядерный)
12533

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1237 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 40 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Waves MaxxAudio Pro
Формат звука 2.2
Мощность динамиков 4x2W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. MacBook Pro 16 (2021) и Vostro 7620
2. XPS 15 9520 (2022) и Vostro 7620
3. Latitude 5531 и Vostro 7620
4. Inspiron 16 5625 и Vostro 7620
5. Inspiron 16 Plus 7620 и Vostro 7620

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